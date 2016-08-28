На востоке Москвы на пешеходном переходе мотоциклист сбил женщину

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Мотоциклист на востоке Москвы на пешеходном переходе сбил женщину, которая от полученных травм погибла на месте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
"Инцидент произошел возле дома 2 на Кетчерской улице в 18:50 мск. По предварительным данным, мотоциклист совершил наезд на женщину, когда она шла по пешеходному переходу на запрещающий красный сигнал светофора", - сказали в пресс-службе.
Байкер остался на месте происшествия, в настоящее время его опрашивают сотрудники ДПС.
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