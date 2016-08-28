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В венском аэропорту отложены и отменены десятки рейсов

Происшествия
28 августа, 23:59 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 28, августа. /ТАСС
Пассажирам отложенных рейсов рекомендовано связаться с авиакомпаниями
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ВЕНА, 28 августа. /ТАСС/. Десятки рейсов отменены или отложены в аэропорту Швехат в австрийской столице из-за технических проблем. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

"Технические проблемы, связанные с передачей данных планов полетов между Евроконтролем и австрийским управлением воздушного движения, в настоящее время привели к задержке и отмене рейсов", - говорится в сообщении.

Пассажирам отложенных рейсов рекомендовано связаться с авиакомпаниями.

В сообщении аэропорта также отмечается, что задержки могут быть продлены до 29 августа, в связи с чем из аэропорта в воскресенье и понедельник будут запущены два дополнительных поезда в сторону центра Вены.

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