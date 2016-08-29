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Четыре человека пострадали в ДТП на западе Москвы

Происшествия
29 августа, 0:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
Все потерпевшие госпитализированы, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причину аварии
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в автомобиле Opel, который выехал в кювет и опрокинулся на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

"Водитель автомобиля марки Opel на улице Родниковая (район Солнцево) не справился с управлением на высокой скорости, в результате чего иномарка выехала в кювет и несколько раз перевернулась. В аварии пострадали водитель и трое пассажиров", - сказал собеседник агентства.

Все потерпевшие госпитализированы, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причину аварии.

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