В Вашингтоне больше часа не работал номер вызова экстренных служб 911

ВАШИНГТОН, 29 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Номер для вызова экстренных служб 911 полтора часа не работал в Вашингтоне в ночь с субботы на воскресенье, на данный момент он вновь принимает звонки. Об этом на своей странице в сети микроблогов Twitter сообщила мэр американской столицы Мюриел Баузер.

"911 вновь принимает звонки. Лучше оставайтесь на линии, а не перезванивайте", - написала она.

911 service is now fully restored. Call 911 for emergencies. Please remain on the line as it will keep you in the cue for service. @311DCgov — Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) 28 августа 2016 г.

Неполадки длились с 23:35 субботы и примерно до 01:00 воскресенья. По словам главы городского управления по чрезвычайным ситуациям Криса Гилдарта, отключение линии было вызвано сбоем работы оборудования. Причины случившегося выясняются.

Неизвестно, сколько звонков было пропущено. Обычно операторы в этот период принимают от 300 до 500 вызовов. В то же время, заметили в мэрии, на запасные номера полиции города и пожарных служб поступило лишь 40 звонков.