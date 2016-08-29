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В Вашингтоне больше часа не работал номер вызова экстренных служб 911

Происшествия
29 августа, 1:07 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
По словам главы городского управления по чрезвычайным ситуациям Криса Гилдарта, отключение линии было вызвано сбоем работы оборудования. Неизвестно, сколько звонков было пропущено
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ВАШИНГТОН, 29 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Номер для вызова экстренных служб 911 полтора часа не работал в Вашингтоне в ночь с субботы на воскресенье, на данный момент он вновь принимает звонки. Об этом на своей странице в сети микроблогов Twitter сообщила мэр американской столицы Мюриел Баузер.

"911 вновь принимает звонки. Лучше оставайтесь на линии, а не перезванивайте", - написала она.

Неполадки длились с 23:35 субботы и примерно до 01:00 воскресенья. По словам главы городского управления по чрезвычайным ситуациям Криса Гилдарта, отключение линии было вызвано сбоем работы оборудования. Причины случившегося выясняются.

Неизвестно, сколько звонков было пропущено. Обычно операторы в этот период принимают от 300 до 500 вызовов. В то же время, заметили в мэрии, на запасные номера полиции города и пожарных служб поступило лишь 40 звонков.

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