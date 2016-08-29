Бизнесмен на Камчатке утаил от налоговой инспекции 22 млн рублей

На Гавайях завершился эксперимент длиною в год по имитации условий полета на МарсКосмос 29 августа, 0:46
Техника начала демонтаж второй волны самостроя в МосквеЭкономика и бизнес 29 августа, 0:08
Медведев выступит на Всемирном форуме российских соотечественников в МосквеПолитика 29 августа, 0:04
ФК "Спартак" обыграл "Анжи" и вышел на первое место в чемпионате РоссииСпорт 28 августа, 23:26
Режим прекращения боевых действий в течение суток соблюдался в большинстве провинций САРПолитика 28 августа, 23:12
В Торонто прошла массовая акция в поддержку российских паралимпийцевСпорт 28 августа, 22:56
Аятолла Хаменеи обвинил США в попытке помешать Ирану получить российские ЗРК С-300Международная панорама 28 августа, 22:29
Глава МВД Франции считает, что не следует запрещать ношение буркиниМеждународная панорама 28 августа, 22:07
В наводнениях на востоке Индии погибли 156, пострадали около 1,4 млн человекПроисшествия 28 августа, 21:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 августа. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Директор предприятия на Камчатке подозревается уклонении от уплаты налогов в размере 22 млн рублей. Против него возбуждено и расследуется уголовное дело, сообщили в следственному управлении СК РФ по Камчатскому краю.
"По версии следствия, в период с января 2012 года по декабрь 2014 года директор ООО "СП-Конструкция", основным видом деятельности которого является ведение строительных работ, желая оставить прибыль предприятия в своем распоряжении, занизил налоговую базу для исчисления налога на добавленную стоимость путем представления налоговых деклараций, содержащих заведомо ложные сведения", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере"). Расследование продолжается.