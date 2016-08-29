Бизнесмен на Камчатке утаил от налоговой инспекции 22 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 августа. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Директор предприятия на Камчатке подозревается уклонении от уплаты налогов в размере 22 млн рублей. Против него возбуждено и расследуется уголовное дело, сообщили в следственному управлении СК РФ по Камчатскому краю.

"По версии следствия, в период с января 2012 года по декабрь 2014 года директор ООО "СП-Конструкция", основным видом деятельности которого является ведение строительных работ, желая оставить прибыль предприятия в своем распоряжении, занизил налоговую базу для исчисления налога на добавленную стоимость путем представления налоговых деклараций, содержащих заведомо ложные сведения", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере"). Расследование продолжается.