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Вода в городе Сусуман на Колыме пошла на спад, освобождая улицы и постройки

Происшествия
29 августа, 3:25 UTC+3 МАГАДАН МАГАДАН 29, августа. /ТАСС
Подтопленными остаются некоторые придомовые территории, территории около местной больницы и спорткомплекса, а также рядом в одной из школ Сусумана
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МАГАДАН, 29 августа. /ТАСС/. Вода в реке Берелех Сусуманского городского округа пошла на спад. За прошедшие сутки она упала более чем на 2 метра, сейчас уровень составляет 3,8 метра, сообщил  ТАСС начальник отдела ГО и ЧС Сусуманского городского округа Петр Овсянников.

"Уровень воды за сутки упал до 3,8 метра. Вода на территории городского округа еще стоит, но поступления из реки больше нет. Необходимо, чтобы река ушла еще на 80 см, чтобы от воды были освобождены все подтопленные территории", - сказал Овсянников.

Он уточнил, что подтопленными остаются некоторые придомовые территории, территории около местной больницы и спорткомплекса, а также рядом в одной из школ Сусумана. Затопленными оказались подвалы нескольких жилых домов, сейчас здесь ведется откачка воды. В подвале школы воды нет, так как здание смонтировано на сваях. Поэтому учебный год 1 сентября для школьников начнется без сбоев.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления МЧС России по Магаданской области, пик паводка в Сусуманском городском округе пройден.

"В воскресенье уровень воды в реке Берелех снижался на 25 см каждые 2 часа. От воды сегодня освободились центральные улицы городского округа. Произведено укрепление дамбы на реке Берелех", - сообщил собеседник агентства.

Также произведена отсыпка дамбы у поселка Клепка Ольского района. Вода в реке там тоже пошла на спад. Режим ЧС, введенный 27 августа на территории Магаданской области, сохраняется. Причиной паводка в ряде районов стали обильные осадки - за сутки выпала почти месячная норма. В горных районах Колымы наблюдались снегопады.

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