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Власти Индонезии предупредили об опасности активизации вулканов на острове Сулавеси

Происшествия
29 августа, 4:21 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев
В частности, запрет на перемещение в радиусе 1,5 км введен около действующего вулкана Локон
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СИНГАПУР, 29 августа. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Власти Индонезии объявили режим повышенной опасности в нескольких районах провинции Северный Сулавеси из-за активизации вулканов. Об этом сообщает  агентство ANTARA.

В частности, запрет на перемещение в радиусе 1,5 км введен около действующего вулкана Локон, расположенного неподалеку от административного центра провинции, города Манадо. Кроме того, ограничена деятельность местных жителей на расстоянии 2,5 км от вулканов Карангетанг (расположен в северной части острова Сиау) и Сопутан (находится на северо- восточной оконечности острова Сулавеси).

"Жители и туристы должны соблюдать максимальные меры предосторожности, поскольку полученные данные свидетельствуют о возможности внезапного усиления активности вулканов", - сообщили в регионального управлении ликвидации последствий стихийных бедствий.

На прошлой неделе около 10 тыс. человек вынуждены были покинуть свои дома из-за активизации вулкана Синабунг на севере острова Суматра. Высота столба дыма и раскаленных частиц достигала 3,5 км.

Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг из 18 тыс. островов расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, поэтому тектонические катаклизмы случаются на нем в среднем по пять-шесть раз в день. Всего же там насчитывается более 500 вулканов, из них действующих - 129. Самым активным считается вулкан Мерапи (2891 метра) на самом густонаселенном острове мира - Ява, а самым высоким - Агунг (3142 метра) - наивысшая точка острова Бали.

Именно на территории современной Индонезии произошли наиболее грандиозные вулканические катаклизмы в истории человечества. Согласно подсчетам Министерства общественных работ и жилищного строительства, более 80% территории этой крупнейшей в мире островной страны подвержено разрушительному воздействию стихийных бедствий и природных катастроф, в том числе землетрясений, извержений вулканов и цунами. В зоне постоянного риска живут до 92% ее 270-миллионного населения.

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