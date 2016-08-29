Из-за размыва дорог закрыт проезд на нескольких трассах Колымы

МАГАДАН, 29 августа. /ТАСС/. Проезд по нескольким трассам в Магаданской области закрыт из-за размыва дорог и мостов. Восстановительные работы идут в направлениях поселков Палатка, Кулу, Нексикан, Талон и Клепка, сообщает министерство дорожного хозяйства правительства Магаданской области.

"Закрыт проезд на 30, 84, 125 и 131-м километрах межмуниципальной автомобильной дороги "Палатка - Кулу - Нексикан", размытой паводками. На 400-474 километрах этой же дороги закрыт проезд в связи с размывом моста Аян-Юрях со стороны Сусумана. Межмуниципальная автодорога "Магадан - Балаганное -Талон" также закрыта для автомобилистов, здесь ливни повредили участок трассы на 82-м километре", - говорится в сообщении.

Паводком размыло мост через реку Амунка федеральной автодороги "Колыма". Проезд там закрыт. Только автомобилям повышенной проходимости можно передвигаться по дороге "Колчаковский ключ - Клепка". Ограничение будет действовать до утра 30 августа. По остальным трассам время открытия пока не определено, там идут восстановительные работы.

По данным местных синоптиков, активный южный циклон, пересекший Магаданскую область 26 августа, принес в регион обильные осадки. В местном Гидрометцентре отмечают, что в Магадане за сутки выпало 65 мм осадков при месячной норме августа 93 мм. В горных районах Магаданской области осадки прошли в виде дождя и снега. В частности, метеостанция Колымская, расположенная на высоте 839 м над уровнем моря, на 27 августа отметила снежный покров до 1 см. А в тыловой части циклона при ясном небе в первой половине ночи 28 августа похолодало до 6 градусов ниже нуля.