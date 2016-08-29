В Атлантическом океане произошло землетрясение магнитудой 7,4

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ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло сегодня в Атлантическом океане к северу от острова Вознесения. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Очаг залегал на глубине 10 км. Информации о жертвах и разрушениях нет, угрозы возникновения цунами не объявлялось.