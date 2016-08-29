Мощный циклон достиг Приморья, на юге региона начались ливни

ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Мощный циклон, зародившийся минувшей ночью над акваторией южной части Японского моря, достиг Приморского края. Осадки, местами сильные, начались в восточных районах региона и на его юге. Умеренный дождь начался во Владивостоке и в южной части Приморья, на побережье и на острове Русский он сопровождается порывами сильного ветра, передает корреспондент ТАСС.

Во Владивостоке готовятся сбрасывать воду из водохранилищ

Во Владивостоке, где синоптики обещают выпадение в ближайшие сутки до месячной нормы осадков, в состояние готовности приведены все службы жизнеобеспечения.

"Создается необходимый запас ГСМ, материалов, запасных частей", - заверили в пресс-службе городской администрации. Здесь добавили, что все больницы города имеют резервные источники энергии на случай аварий энергоснабжения.

"При выпадении значительного количества осадков возможен сброс воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ и, как следствие, подтопление пойм рек Седанка и Богатая. В целях безопасности гражданам рекомендовано исключить нахождение в этих районах в ближайшие два-три дня", - предупреждают власти.

В районах разворачивают пункты временного размещения

В районах Приморского края готовятся к возможным паводкам. В Уссурийске, который, по прогнозу, может оказаться непосредственно на пути центральной части циклона, готовят пункты для эвакуированных и транспорт для перевозок людей.

"В магазинах, расположенных на сельских территориях, сформирован запас продуктов питания и питьевой воды. В населенных пунктах создан запас медикаментов. На случай развития экстренной ситуации, определены пункты временного пребывания людей, а также подготовлен автотранспорт для перевозки к пунктам временного размещения", - рассказала корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы администрации Уссурийского городского округа Ольга Тесленко.

На территории округа приступила к дежурству мобильная группировка Амурского спасательного центра МЧС России в составе 70 человек и 16 автомобилей. Спасатели уже имеют опыт работы при наводнениях именно на территории Уссурийского округа. Год назад они помогали жителям во время наводнения после тайфуна "Гони".

Синоптики опасаются повторения паводка 2015 года

Синоптики опасаются, что в Приморье может повториться ситуация, которая сложилась в регионе после прохождения тайфуна "Гони" год назад. Тогда пострадали районы юга Приморья. были затоплены населенные пункты, дороги, размыты мосты, уничтожен урожай. Ущерб экономике составил более 200 млн рублей, более 4 тысяч человек были признаны пострадавшими и им выплатили компенсации на сумму, превышающую 100 млн рублей.

"Ситуация опасная. В целом, она похожа на прошлогоднюю, связанную с тайфуном "Гони". У поверхности моря может образовываться серия циклонов, которые будут вращаться вокруг данного вихря, выходя друг за другом на территорию Приморского края, вызывая продолжительные интенсивные дожди и усиливая до ураганных значений ветер на побережье", - предупреждает начальник краевого гидрометцентра Борис Кубай.

"Подъемы уровней воды могут достигать трех метров и более. На всякий случай стоит подготовить самое необходимое для оперативной эвакуации", - подчеркнул синоптик. Он также указал, что опасность есть и для туристов, отдыхающих на побережье. "Немало опасений вызывает и то, что в данный период на островах и побережье расположено много палаточных лагерей, для которых страшен не только и не столько дождь, сколько сильный ветер, высокая волна и штормовой нагон", - отметил Кубай.

Непогода будет бушевать три дня

Штормовое предупреждение было объявлено в Приморском крае накануне. По прогнозу, непогода будет бушевать три дня и более. Циклон принесет ливневые дожди, которые будут сопровождаться штормовым, а местами ураганным ветром. В заливе Петра Великого ожидается шторм с высотой волн до 5 метров, а на реках края - подъем уровня воды до 3 метров. Затем циклон сместится на север. Под его влиянием окажется Хабаровский край и Еврейская автономная область.