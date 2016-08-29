Мощный циклон достиг Приморья, на юге региона начались ливни

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ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Мощный циклон, зародившийся минувшей ночью над акваторией южной части Японского моря, достиг Приморского края. Осадки, местами сильные, начались в восточных районах региона и на его юге. Умеренный дождь начался во Владивостоке и в южной части Приморья, на побережье и на острове Русский он сопровождается порывами сильного ветра, передает корреспондент ТАСС.
Во Владивостоке, где синоптики обещают выпадение в ближайшие сутки до месячной нормы осадков, в состояние готовности приведены все службы жизнеобеспечения.
"Создается необходимый запас ГСМ, материалов, запасных частей", - заверили в пресс-службе городской администрации. Здесь добавили, что все больницы города имеют резервные источники энергии на случай аварий энергоснабжения.
"При выпадении значительного количества осадков возможен сброс воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ и, как следствие, подтопление пойм рек Седанка и Богатая. В целях безопасности гражданам рекомендовано исключить нахождение в этих районах в ближайшие два-три дня", - предупреждают власти.
В районах Приморского края готовятся к возможным паводкам. В Уссурийске, который, по прогнозу, может оказаться непосредственно на пути центральной части циклона, готовят пункты для эвакуированных и транспорт для перевозок людей.
"В магазинах, расположенных на сельских территориях, сформирован запас продуктов питания и питьевой воды. В населенных пунктах создан запас медикаментов. На случай развития экстренной ситуации, определены пункты временного пребывания людей, а также подготовлен автотранспорт для перевозки к пунктам временного размещения", - рассказала корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы администрации Уссурийского городского округа Ольга Тесленко.
На территории округа приступила к дежурству мобильная группировка Амурского спасательного центра МЧС России в составе 70 человек и 16 автомобилей. Спасатели уже имеют опыт работы при наводнениях именно на территории Уссурийского округа. Год назад они помогали жителям во время наводнения после тайфуна "Гони".
Синоптики опасаются, что в Приморье может повториться ситуация, которая сложилась в регионе после прохождения тайфуна "Гони" год назад. Тогда пострадали районы юга Приморья. были затоплены населенные пункты, дороги, размыты мосты, уничтожен урожай. Ущерб экономике составил более 200 млн рублей, более 4 тысяч человек были признаны пострадавшими и им выплатили компенсации на сумму, превышающую 100 млн рублей.
"Ситуация опасная. В целом, она похожа на прошлогоднюю, связанную с тайфуном "Гони". У поверхности моря может образовываться серия циклонов, которые будут вращаться вокруг данного вихря, выходя друг за другом на территорию Приморского края, вызывая продолжительные интенсивные дожди и усиливая до ураганных значений ветер на побережье", - предупреждает начальник краевого гидрометцентра Борис Кубай.
"Подъемы уровней воды могут достигать трех метров и более. На всякий случай стоит подготовить самое необходимое для оперативной эвакуации", - подчеркнул синоптик. Он также указал, что опасность есть и для туристов, отдыхающих на побережье. "Немало опасений вызывает и то, что в данный период на островах и побережье расположено много палаточных лагерей, для которых страшен не только и не столько дождь, сколько сильный ветер, высокая волна и штормовой нагон", - отметил Кубай.
Штормовое предупреждение было объявлено в Приморском крае накануне. По прогнозу, непогода будет бушевать три дня и более. Циклон принесет ливневые дожди, которые будут сопровождаться штормовым, а местами ураганным ветром. В заливе Петра Великого ожидается шторм с высотой волн до 5 метров, а на реках края - подъем уровня воды до 3 метров. Затем циклон сместится на север. Под его влиянием окажется Хабаровский край и Еврейская автономная область.