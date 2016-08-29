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На юго-западе Москвы неизвестные избили и ограбили дипломата из Конго

Происшествия
29 августа, 10:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
Нападение на представителя дипмиссии было совершено в ночь на минувшую субботу
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Двое неизвестных избили и ограбили советника посольства Конго во время его пробежки на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

Нападение на представителя дипмиссии было совершено еще в ночь на минувшую субботу. "Двое неизвестных напали на иностранца недалеко от его посольства на улице 26 Бакинских комиссаров во время его пробежки. Грабители сзади напали на 58-летнего мужчину, повалили его на землю, избили, похитили личные документы и скрылись", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, потерпевший самостоятельно обратился в медучреждение, откуда после оказания помощи был отпущен. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Проводятся мероприятия для поиска злоумышленников.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

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