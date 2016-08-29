Бывший топ-менеджер ФСК ЕЭС Гончаров арестован до 26 октября

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы санкционировал арест бывшего члена правления Федеральной сетевой компании "Единая энергетическая система" (ФСК ЕЭС) Валерия Гончарова, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями.
"По ходатайству следователя в отношении Гончарова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 26 октября", - сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
Гончарову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.
Ранее "Новая газета" сообщила о задержании Валерия Гончарова оперативниками УСБ ФСБ. Утверждалось, что топ-менеджер подозревается в махинациях при строительстве энергомоста в Крым. По данным издания, по месту работы Гончарова и нескольким домашним адресам произведены обыски.
В ФСК ЕЭС заявили, что Гончаров с августа текущего года не является сотрудником компании.