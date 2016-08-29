Мосгорсуд оставил под домашним арестом брата мэра Владивостока Пушкарева

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление до 30 ноября домашнего ареста брата мэра Владивостока, генерального директора компании "Востокцемент" Андрея Пушкарева, обвиняемого в коммерческом подкупе. Как передает корр. ТАСС, таким образом, суд отказал в апелляционной жалобе защиты обвиняемого.

"Постановление Басманного суда Москвы о продлении домашнего ареста в отношении А. Пушкарева сроком до 30 ноября оставить без изменения, а апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - огласил решение судья.

Позиции сторон

В ходе заседания защита в очередной раз приобщила ряд медицинских документов, а также заключения врачей о состоянии здоровья обвиняемого, у которого в прошлом году в руках взорвалась петарда. Как ранее заявил адвокат Владимир Поликарпов, Пушкареву было проведено более двух десятков операций, у него сильно повреждено лицо, нет челюсти, он питается через трубку.

Как отметил адвокат, возложенные на Пушкарева ограничения являются негуманными и бесчеловечными. "Те разрешения, которые были вынесены в отношении моего подзащитного, не эффективны. Нам необходимо обратиться в медучреждение, а мы не можем получить паспорт уже две недели", - сказал защитник.

Он подчеркнул, что его подзащитный не намерен скрываться, а также оказывать на кого-то давление. "Фантазии следователя считаю голословными, прошу вас проявить человечность и гуманизм в отношении моего доверителя, отменив ранее вынесенное решение о продлении ему ареста", - отметил Поликарпов.

Обвиняемый поддержал позицию своего адвоката и попросил суд дать ему возможность обратиться к профессиональным врачам. "Единственный смысл моей жизни - это мое здоровье. Следствие голословно, оно запутывает суд и всех остальных, поскольку наши цены были на 20 млн рублей ниже рыночных, а этот факт был прописан во всех документах", - отметил он.

Гособвинение доводы апелляционной жалобы не поддержало, считая решение Басманного суда законным и обоснованным.

Дело брата

24 июня Басманный суд Москвы по ходатайству следователя поместил Андрея Пушкарева под домашний арест. Позднее суд продлил ему до 30 ноября срок содержания под стражей. Он был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении его брата, мэра Владивостока Игоря Пушкарева, а также директора предприятия "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова.

По версии следствия, именно Андрей Пушкарев, будучи генеральным директором компании ООО "Востокцемент", в 2012-2014 годах передавал Лушникову денежные средства в качестве коммерческого подкупа. Лушников, действуя в интересах "Востокцемента", обеспечил приобретение у входящих в указанную группу организаций строительных материалов для исполнения муниципальных контрактов по ремонту и содержанию дорог Владивостока.