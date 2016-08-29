В Псковской области вандалы разрушили надгробия на еврейском кладбище

ПСКОВ, 29 августа. /ТАСС/. Неизвестные разрушили надгробия на еврейском кладбище в Псковской области, где захоронены почти двух тыс. человек, расстрелянных фашистами в годы Великой Отечественной войны. Местные власти обратились с заявлением в полицию, требуя расследовать это дело, сообщили ТАСС в администрации Невельского района.

"Мы подали заявление в полицию по факту вандализма на еврейском кладбище. Неизвестные столкнули с пьедесталов надгробия на женском и мужском захоронениях, детское не тронуто. Мы в шоке, такое у нас впервые. На нашей земле масса памятных мест, которые почитаются всеми, от мала до велика", - сказал замглавы района Олег Майоров, отметив, что сейчас на месте ЧП работает полиция.

По информации местных краеведов, местечко "Голубая дача" под Невелем в 1941 году стало братской могилой для 2 тысяч человек, большинство из которых были евреями. На кладбище организована экспозиция, рассказывающая историю трагедии. В мемориал входят двухметровый семисвечник-менора, памятные обелиски. Работа по увековечиванию памяти продолжается до сих пор, на стелы наносят имена людей, личность которых могли восстановить.