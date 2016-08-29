Москвичка пыталась покончить с собой на станции метро "Домодедовская"

Футболист "Анжи": было не стыдно проиграть эффективному "Спартаку"Спорт 29 августа, 15:45
"Селтик" и "Рейджерс" могут войти в состав Футбольной лиги АнглииСпорт 29 августа, 15:40
Турция предупредила Дамаск об операции "Щит Евфрата" в Сирии при помощи РФМеждународная панорама 29 августа, 15:36
Путин не поедет на матч Россия - Турция в АнтальюСпорт 29 августа, 15:15
В Кремле глубоко сожалеют по поводу болезни президента Узбекистана КаримоваПолитика 29 августа, 15:13
Самолет "Дуглас", 60 лет простоявший в Арктике после аварии, доставили в КрасноярскСибирь 29 августа, 15:12
Путин не поедет на сентябрьскую сессию ГА ООНПолитика 29 августа, 15:08
Путин обсудил с членами Совбеза итоги переговоров США и РФ по СирииПолитика 29 августа, 15:05
Более 340 дополнительных автобусов выведут осенью перевозчики на маршруты в МосквеОбщество 29 августа, 15:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Москвичка пыталась покончить жизнь самоубийством на станции метро "Домодедовская". Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
Мышляев отметил, что на путях на 10 минут было отключено напряжение, чтобы поднять 54-летнюю женщину с рельсов. Она находилась в шоковом состоянии, сотрудники полиции вызвали для нее медработников.
Полицейские опросили всех свидетелей инцидента, которые подтвердили, что это была попытка суицида. "На данный момент электропоезда работают в штатном режиме, движение полностью восстановлено", - заключил он.