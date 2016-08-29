Москвичка пыталась покончить с собой на станции метро "Домодедовская"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Москвичка пыталась покончить жизнь самоубийством на станции метро "Домодедовская". Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Мышляев отметил, что на путях на 10 минут было отключено напряжение, чтобы поднять 54-летнюю женщину с рельсов. Она находилась в шоковом состоянии, сотрудники полиции вызвали для нее медработников.

Полицейские опросили всех свидетелей инцидента, которые подтвердили, что это была попытка суицида. "На данный момент электропоезда работают в штатном режиме, движение полностью восстановлено", - заключил он.