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Москвичка пыталась покончить с собой на станции метро "Домодедовская"

Происшествия
29 августа, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
Из-за инцидента на 10 минут было отключено напряжение на путях
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Москвичка пыталась покончить жизнь самоубийством на станции метро "Домодедовская". Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Мышляев отметил, что на путях на 10 минут было отключено напряжение, чтобы поднять 54-летнюю женщину с рельсов. Она находилась в шоковом состоянии, сотрудники полиции вызвали для нее медработников.

Полицейские опросили всех свидетелей инцидента, которые подтвердили, что это была попытка суицида. "На данный момент электропоезда работают в штатном режиме, движение полностью восстановлено", - заключил он.

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