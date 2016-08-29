На МКАД затруднено движение из-за загоревшейся фуры

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Движение транспорта затруднено на Московской кольцевой автодороге (МКАД) из-за загоревшейся фуры, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного УГИБДД,

"По предварительным данным, около 15.00 на 61-м км внешней стороны Московской кольцевой автодороги произошло самовозгорание фуры. В результате инцидента никто не пострадал", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время машина потушена, движение автомобилей частично восстановлено. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшедшего.

По данным портала "Яндекс. Пробки", на участке внешней стороны МКАД от Волоколамского до Рублевского шоссе движение сильно затруднено, средняя скорость автомобильного потока составляет 7 км/ч.