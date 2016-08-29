ФСБ вскрыла хищения при выполнении оборонзаказа Севфлота на 750 млн руб.

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МУРМАНСК, 29 августа. /ТАСС/. Управление ФСБ по Северному флоту (СФ) выявило многочисленные преступления при выполнении гособоронзаказа на объектах СФ. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления, коммерсанты незаконно получили 750 млн рублей.
"По материалам военной контрразведки и мурманских полицейских возбуждено 14 уголовных дел и ведутся ряд масштабных доследственных проверок, вскрытый по которым ущерб превышает 250 млн, а доход от незаконной предпринимательской деятельности - 500 млн рублей", - сказали в ведомстве.
В управлении добавили, что еще одно дело уже рассматривается судом. Еще по одному на днях суд вынес приговор: согласно вердикту суда, один из руководителей ООО "Северный ГАРАНТ" признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. С осужденного взыскан ущерб в размере более 33 млн рублей, на его имущество наложен арест. Судом установлена его причастность к хищению денежных средств, выделенных на ремонт и сервисное обслуживание более десяти кораблей и судов Северного флота.