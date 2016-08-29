Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 65.08
€ 72.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФСБ вскрыла хищения при выполнении оборонзаказа Севфлота на 750 млн руб.

Происшествия
29 августа, 18:00 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 29, августа. /ТАСС
В управлении добавили, что еще одно дело уже рассматривается судом
Материал из 1 страницы

МУРМАНСК, 29 августа. /ТАСС/. Управление ФСБ по Северному флоту (СФ) выявило многочисленные преступления при выполнении гособоронзаказа на объектах СФ. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления, коммерсанты незаконно получили 750 млн рублей.

"По материалам военной контрразведки и мурманских полицейских возбуждено 14 уголовных дел и ведутся ряд масштабных доследственных проверок, вскрытый по которым ущерб превышает 250 млн, а доход от незаконной предпринимательской деятельности - 500 млн рублей", - сказали в ведомстве.

В управлении добавили, что еще одно дело уже рассматривается судом. Еще по одному на днях суд вынес приговор: согласно вердикту суда, один из руководителей ООО "Северный ГАРАНТ" признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. С осужденного взыскан ущерб в размере более 33 млн рублей, на его имущество наложен арест. Судом установлена его причастность к хищению денежных средств, выделенных на ремонт и сервисное обслуживание более десяти кораблей и судов Северного флота.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
13
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек
4
После пожара: чем помочь жителям практически уничтоженного огнем дагестанского села
16
Мощное землетрясение произошло в центральной Италии
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин не поедет на сентябрьскую сессию ГА ООН
2
Истребители МиГ-29 и Су-34 уничтожили цели в стратосфере
3
Вашингтон и Пекин создали конкуренцию ШОС и ОДКБ
4
Полиция отменит штраф водителю автомобиля за "нарушение ПДД тенью"
5
В США по обвинению в проституции задержана сестра певицы Марайи Кэри
6
Суд отклонил ходатайство прокуратуры об аресте россиянина Сергея Миронова
7
Долгов: обвинения политического характера на Украине предъявлены более 100 россиянам
Темы дня
Реклама