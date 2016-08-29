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Неизвестные похитили 4,5 тыс. бланков ОСАГО из офиса "РЕСО-Гарантии" в Москве

Происшествия
29 августа, 21:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
В случае покупки полиса, который числится украденным, клиент не может претендовать на страховую защиту по ОСАГО в случае ДТП
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Около 4,5 тыс. бланков полисов ОСАГО было похищено в понедельник в Москве у страховой компании "РЕСО-Гарантия". По факту кражи компания направила заявление в правоохранительные органы, сообщается на сайте страховщика.

Всего из подразделения компании в центре Москвы (Новинский бульвар, 13) было похищено 4492 бланка ОСАГО, в частности, бланков серии ЕЕЕ.

"По факту кражи "РЕСО-Гарантия" уже обратилось к начальнику Отдела МВД России по району Арбат г. Москвы Сергею Щукину с заявлением "принять меры к розыску и привлечению к уголовной ответственности лиц, совершивших кражу", - говорится в сообщении страховщика.

Компания напоминает, что в случае покупки полиса, который числится украденным, клиент не может претендовать на страховую защиту по ОСАГО в случае ДТП.

"РЕСО-Гарантия" - универсальная страховая компания, созданная в 1991 году. Компания имеет лицензию более чем на 100 видов страховых услуг и перестраховочную деятельность, входит в тройку крупнейших на российском рынке ОСАГО.

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