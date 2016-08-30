Более 2400 человек в Приморье остались без света из-за падения двух опор ЛЭП

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ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Более 2400 человек, проживающих в Артемовском городском округе, остались во вторник без электроэнергии из-за падения двух опор ЛЭП во время ливня. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в департаменте гражданской защиты Приморского края.
"В Артемовском городском округе в результате размыва грунта упали две опоры ЛЭП, из-за чего без электроснабжения осталось 28 домов. Так, в частности, обесточены 21 двухэтажный дом с населением 1 164 человека, а также без электроснабжения остается по настоящее время семь пятиэтажных домов, в которых проживают 1 260 человек", - сообщили в департаменте.
В департаменте не уточнили, когда будут завершены работы по ликвидации аварии.
Осадки начались в Приморье накануне. Их принес мощный южный циклон. Дожди идут по всему Приморью. По прогнозу, ожидается выпадение до месячной нормы осадков. Осадки не прекратятся до 1-2 сентября. Сразу же после циклона на Приморье обрушится тайфун "Лайонрок". За сутки наибольшее количество осадков 67 мм фиксировалось в Лазовском муниципальном районе и 51 мм в Тернейском муниципальном районе. Это около полумесячной нормы.
Все службы жизнеобеспечения в Приморье работают в режиме повышенной готовности. В населенных пунктах созданы запасы продовольствия, питьевой воды и медикаментов. Подготовлены пункты временного размещения людей и транспорт для возможной эвакуации.