Власти Индонезии отменили занятия в школах на Суматре из-за загрязнения воздуха

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СИНГАПУР, 30 августа. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Власти индонезийской провинции Риау, расположенной на острове Суматра, со вторника отменили занятия в школах в связи с загрязнением воздуха, вызванным лесными пожарами. По информации местного чрезвычайного штаба по борьбе с лесными пожарами, индекс загрязнения превысил отметку в 360 единиц, тогда как показатель свыше 200 единиц считается крайне опасным для здоровья.

Решение о возобновлении учебного процесса, отметили в Управлении образования провинции, будет принято после снижения уровня загрязнения. Как отмечает газета The Jakarta Post, из-за сильного дыма видимость в некоторых городах провинции упала до 500 метров.

Кроме того, в Управлении здравоохранения провинции призвали жителей меньше времени проводить на открытом воздухе и носить защитные маски. По данным местных властей, в минувшем году сильное задымление из-за лесных пожаров стало причиной различных заболеваний у более чем 100 тыс. человек.

Ранее руководство нескольких провинций, в том числе Риау, объявило режим чрезвычайной ситуации из-за увеличения площади лесных пожаров. В наиболее пострадавшие районы были направлены около 22 тыс. спасателей, 17 самолетов для тушения пожаров и формирования дождевых облаков. Вместе с тем, как отметил официальный представитель Национального агентства по предотвращению катастроф Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо, заметного улучшения ситуации стоит ожидать не ранее конца октября, когда начнется сезон дождей.