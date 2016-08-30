Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 65.08
€ 72.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Индонезии отменили занятия в школах на Суматре из-за загрязнения воздуха

Происшествия
30 августа, 4:39 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев
Индекс загрязнения превысил отметку в 360 единиц, тогда как показатель свыше 200 единиц считается крайне опасным для здоровья
Материал из 1 страницы

СИНГАПУР, 30 августа. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Власти индонезийской провинции Риау, расположенной на острове Суматра, со вторника отменили занятия в школах в связи с загрязнением воздуха, вызванным лесными пожарами. По информации местного чрезвычайного штаба по борьбе с лесными пожарами, индекс загрязнения превысил отметку в 360 единиц, тогда как показатель свыше 200 единиц считается крайне опасным для здоровья.

Решение о возобновлении учебного процесса, отметили в Управлении образования провинции, будет принято после снижения уровня загрязнения. Как отмечает газета The Jakarta Post, из-за сильного дыма видимость в некоторых городах провинции упала до 500 метров.

Кроме того, в Управлении здравоохранения провинции призвали жителей меньше времени проводить на открытом воздухе и носить защитные маски. По данным местных властей, в минувшем году сильное задымление из-за лесных пожаров стало причиной различных заболеваний у более чем 100 тыс. человек.

Ранее руководство нескольких провинций, в том числе Риау, объявило режим чрезвычайной ситуации из-за увеличения площади лесных пожаров. В наиболее пострадавшие районы были направлены около 22 тыс. спасателей, 17 самолетов для тушения пожаров и формирования дождевых облаков. Вместе с тем, как отметил официальный представитель Национального агентства по предотвращению катастроф Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо, заметного улучшения ситуации стоит ожидать не ранее конца октября, когда начнется сезон дождей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Индонезия
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Власти Индонезии отменили занятия в школах на Суматре из-за загрязнения воздуха
13
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек
16
Мощное землетрясение произошло в центральной Италии
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: почти все сотрудники МУР, кроме "убойного отдела", выведены за штат
2
СМИ: ФБР арестовало американца за намерение убить Обаму
3
В Москве полиция ищет похищенную женщину
4
ПКР: решение о недопуске российских паралимпийцев распространяется на зимние Игры-2018
5
Министр энергетики Украины: уголь из Донбасса Киев больше не закупает
6
Кремль не располагает подтверждениями того, что Каримов якобы скончался
7
Япония будет помогать РФ экономически и без прогресса по территориальному вопросу
Темы дня
Реклама