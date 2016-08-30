В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,5

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ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на западе Чили.
Об этом сообщила Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков находился в 49 км к северо-западу от города Конститусьон. Очаг залегал на глубине 19,2 км.
Данные о пострадавших или разрушениях, а также об угрозе возникновения цунами не поступали.