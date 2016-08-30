Бойцы Росгвардии за минувшую неделю уничтожили трех боевиков на Северном Кавказе

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Три участника бандформирований уничтожены за минувшую неделю бойцами Росгвардии на территории Северо-Кавказского федерального округа. Об этом ТАСС сообщили сегодня во временном информационном центре Росгвардии.
"За прошедшую неделю было проведено 112 специальных мероприятий, в том числе 24 с участием военнослужащих войск Нацгвардии", - отметили в ведомстве.
В ходе специальных мероприятий нейтрализованы три участника бандформирований, уничтожено 16 объектов бандитской инфраструктуры. Также изъято 18 единиц стрелкового оружия, 2,5 кг взрывчатых веществ и более 10 тыс. боеприпасов.