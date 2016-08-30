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Суд оставил под арестом Чабуева по делу о драке на Хованском кладбище

Происшествия
30 августа, 11:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Массовая драка со стрельбой, в которой участвовали более 200 человек, произошла 14 мая. Погибли три человека
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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление ареста до 14 ноября главе территориального отделения №3 ГБУ "Ритуал" Юрию Чабуеву, обвиняемому в организации убийства во время драки на Хованском кладбище. Таким образом, суд отказал в апелляционной жалобе защиты обвиняемого.

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"Постановление Пресненского суда от 12 августа оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты без удовлетворения", - огласил решение судья.

Защита Чабуева ходатайствовала о смягчении меры пресечения или избрании другой, не связанной с содержанием под стражей, считая обвинения в отношении своего доверителя голословными. "У моего подзащитного на иждивении несовершеннолетняя дочь. Кроме того, он активно сотрудничает с органами предварительного следствия", - заявил его адвокат Алексей Овсянников.

"Никаких документов о моей причастности к инкриминируемым мне преступлениям фактически нет. Я эти преступления не совершал", - сказал Чабуев по видеосвязи.

Версия следствия

Массовая драка со стрельбой, в которой участвовали более 200 человек, произошла на Хованском кладбище 14 мая. Погибли три человека, более 30 были госпитализированы. По данным полиции, конфликт произошел с участием рабочих, которых нанимают в частном порядке для обустройства могил.

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Как заявил ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин, следствие считает основной причиной ЧП финансовый конфликт, информация о совершении преступления на национальной почве подтверждения не нашла. По делу арестованы 14 человек.

В зависимости от роли каждого, они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ - "Убийство", "Незаконное хранение оружия" и "Хулиганство". Среди арестованных - бывший сотрудник патрульно-постовой службы ОМВД Москвы по району Хамовники Никита Мошенко, а также юрист компании "Техэнергосервис" Александр Бочарников.

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Драка на Хованском кладбище в Москве
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