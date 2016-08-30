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Басманный суд отклонил жалобу защиты экс-главы "Башнефти" на действия СК

Происшествия
30 августа, 13:04 UTC+3 УФА /Корр. ТАСС, Наиль Шахвалиев
Как ранее сообщал ТАСС, жалоба пришла в Басманный суд за подписью адвоката Ильнура Салимьянова 14 июня
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УФА, 30 августа. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Басманный суд Москвы отклонил жалобу защиты экс-главы "Башнефти" Урала Рахимова на действия представителей Следственного комитета России. Об этом сообщил адвокат Сергей Макаренко.

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"Ее не стали рассматривать, сославшись на то, что обвинение не обжалуется. Сейчас ждем документы, которые нам должны вернуть", - сказал он.

"Этим отказом фактически нас лишили доступа к правосудию. Поэтому мы решили в Мосгорсуде обжаловать отказ, заставив Басманный суд все-таки принять нашу жалобу к рассмотрению", - добавил Макаренко.

Как ранее сообщал ТАСС, жалоба пришла в Басманный суд за подписью адвоката Ильнура Салимьянова 14 июня. В ней говорилось, что следователи не оповещают защиту о текущем статусе расследования уголовного дела, а также не отвечают на запросы с начала 2016 года.

Дело Рахимова

В апреле 2014 года против Урала Рахимова было возбуждено дело по статьям "Присвоение или растрата в особо крупном размере" и "Легализация незаконно полученных денежных средств". Обвинения были предъявлены заочно, в ноябре 2014 года Рахимов дал показания по делу, находясь за рубежом. Он в письменном виде ответил на вопросы следователя, рассказав о своих функциях во время приватизации и продажи предприятий башкирского ТЭК. В декабре 2015 года дело было передано в другое управление Следственного комитета, сообщал ранее Макаренко.

В настоящее время Рахимов находится в Австрии. В феврале 2016 года суд Вены отказал в его экстрадиции на территорию России.

По данным следствия, бывший руководитель "Башнефти" совместно с предпринимателем Левоном Айрапетяном разработал план хищения акций предприятий ТЭК Башкирии. Используя служебное положение отца, экс-главы Башкирии Муртазы Рахимова, он организовал хищение контрольных пакетов акций ряда открытых акционерных обществ общей стоимостью более 130 млрд рублей, получив возможность распорядиться ими по своему усмотрению. Далее Урал Рахимов обеспечил совершение финансовых операций с похищенным имуществом, а именно - реализацию пакетов акций в ОАО АФК "Система" и другим юридическим лицам на общую сумму более 2,5 млрд долларов.

В конце октября 2014 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о возврате акций "Башнефти" государству. Суд признал, что серия приватизационных сделок, по итогам которой предприятия башкирского ТЭК перешли в собственность Урала Рахимова, прошла с нарушениями.

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