Более 20 туристов из Китая пострадали во время жесткой посадки воздушного шара в Египте

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КАИР, 30 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. 22 туриста из Китая пострадали в результате жесткой посадки воздушного шара в Луксоре на юге Египта. Об этом сообщил новостной портал "Аш-Шурук".
Китайцы совершали воздушную прогулку над древними храмами, когда сильные порывы ветра начали сносить аэростат в сторону. Пилотировавший его египтян попытался посадить шар, однако во время приземления гондола сильно ударилась о землю.
Все пострадавшие были доставлены в больницу с незначительными ушибами и ссадинами. После оказания первой помощи они продолжили посещение местных достопримечательностей.
В феврале 2013 года в Луксоре в результате крушения прогулочного шара погибли 19 человек. Тогда шар из-за неполадок в газовом оборудовании загорелся в воздухе и упал на землю с 300-метровой высоты. Жертвами трагедии стали туристы из Гонконга, Японии, Франции, Великобритании и Венгрии, а также одна египтянка. Выжить удалось управлявшему аэростатом египтянину и британскому туристу.
После этой катастрофы власти Египта значительно ужесточили контроль за компаниями, осуществляющими подобные экскурсии.