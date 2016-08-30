Молния стала причиной пожара в частном доме в Подмосковье

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Частный дом загорелся от удара молнии в подмосковном поселке Томилино. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

"Одноэтажный деревянный дом горит в поселке Томилино, с огнем борются несколько пожарных расчетов. По предварительным данным, возгорание произошло от удара молнии", - сказал собеседник агентства.

Пожар еще не потушен, информация о пострадавших уточняется.