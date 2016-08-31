СМИ: межбанковская система SWIFT сообщила о новых кибератаках

БРЮССЕЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Международная система банковских расчетов SWIFT раскрыла информацию о новых кибератаках против своих клиентов. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации агентства, SWIFT направила своим клиентам письма, в которых сообщалось о предпринимаемых с июня попытках проникновения со стороны хакеров. Как отмечается, некоторые кибератаки были успешными, однако никакие подробности не раскрываются.

"Клиентское пространство было нарушено, были совершены последовательные попытки отправить поддельные запросы на платежные операции, - говорится в письме, с которым удалось ознакомиться агентству Reuters. - Это непрерывная, приспосабливающаяся и сложная угроза и она будет сохраняться".

В феврале хакерам удалось взломать защищенную внутрибанковскую систему передачи сообщений и похитить $81 млн со счета Центробанка Бангладеш в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, ее головной офис находится в пригороде Брюсселя.