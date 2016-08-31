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Мощное землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Папуа - Новой Гвинее

Происшествия
31 августа, 6:44 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 31, августа. /ТАСС
Информации о жертвах, разрушениях, а также угрозе возникновения цунами не поступало
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ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Мощное землетрясение магнитудой 6,7 произошло в среду у берегов Папуа - Новой Гвинеи. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился примерно в 39 км к востоку от города Наматанаи. Глубина залегания очага землетрясения составляла 499 км.

Информации о жертвах, разрушениях, а также угрозе возникновения цунами не поступало.

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