Мощное землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Папуа - Новой Гвинее

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ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Мощное землетрясение магнитудой 6,7 произошло в среду у берегов Папуа - Новой Гвинеи. Об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее данным, эпицентр подземных толчков находился примерно в 39 км к востоку от города Наматанаи. Глубина залегания очага землетрясения составляла 499 км.
Информации о жертвах, разрушениях, а также угрозе возникновения цунами не поступало.