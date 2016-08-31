Неизвестный открыл стрельбу у больницы в США

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ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Неизвестный открыл стрельбу на парковке у медицинского центра в американском городе Тусон (штат Аризона). Об этом сообщила газета Arizona Daily Star.
По ее данным, здание больницы оцеплено. Информация о пострадавших и личности стрелка не приводится.