Неизвестный открыл стрельбу у больницы в США

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Неизвестный открыл стрельбу на парковке у медицинского центра в американском городе Тусон (штат Аризона). Об этом сообщила газета Arizona Daily Star.

По ее данным, здание больницы оцеплено. Информация о пострадавших и личности стрелка не приводится.