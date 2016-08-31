Семья из подмосковных Озер обвиняется в убийстве приемной дочери

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Следственные органы предъявили обвинение семье Черниковых в убийстве приемной шестилетней дочери в подмосковном городе Озеры. Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете России.

"В рамках расследования уголовного дела об убийстве 6-летней девочки обвинения предъявлены ее отцу (п. п. "в, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и матери (ч. 5 ст. 33, п. п. "в, ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). По обнаруженным обгоревшим фрагментам, похожим на костные останки, а также по многочисленным засохшим каплям бурого цвета, похожим на кровь, назначено проведение генетической экспертизы. Также обвиняемым назначено проведение психолого-психиатрической экспертизы", - сказали в ведомстве.

11 августа Озерский городской суд Московской области заключил под стражу приемных родителей девочки Романа Черникова и его супругу, подозреваемых в ее убийстве. Также суд удовлетворил ходатайство об аресте бабушки.

Девочку три дня искали волонтеры и полиция после того, как приемные родители 6 августа заявили, что она пропала. Затем приемный отец признался, что убил ребенка в состоянии алкогольного опьянения еще в апреле, а чтобы скрыть тело ребенка, он сжег его. Вместе с женой он раскидал прах девочки в нескольких населенных пунктах. Когда стало известно, что семью собираются посетить представители органов опеки, приемные родители заявили о пропаже ребенка.

По данным СМИ, недовольство отца вызвало то, что ребенок схватил кусок шашлыка.