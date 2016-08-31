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Источник: в Дагестане обезврежена бомба мощностью около 4 кг тротила

Происшествия
31 августа, 13:06 UTC+3 МАХАЧКАЛА. 31 августа. МАХАЧКАЛА. 31, августа. /ТАСС
Бомба была обнаружена в доме ранее убитого лидера бандгруппы "Южная" Гасана Абдуллаева
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МАХАЧКАЛА. 31 августа. /ТАСС/. Силовики в Дагестане обнаружили и обезвредили бомбу мощностью около 4 кг в тротиловом эквиваленте, сообщил в среду ТАСС источник в силовых структурах республики.

"В городе Дагестанские Огни в доме убитого ранее лидера бандгруппы "Южная" Гасана Абдуллаева во вторник в ходе обыска был найден взрывоопасный предмет. Он был изготовлен на основе ведра, начиненного алюминиевым порошком, селитрой и другими компонентами. Общая мощность - около 4 кг в тротиловом эквиваленте", - сказал собеседник. По его словам, саперы уничтожили найденный предмет на месте.

"Жертв и разрушений в результате разминирования нет", - добавил источник.

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