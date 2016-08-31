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Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на юго-западе Японии

Происшествия
31 августа, 14:25 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев
Остановлено движение поездов, угрозы цунами не объявлялось
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ТОКИО, 31 августа. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на юго-западном японском острове Кюсю, который этой весной потрясла серия мощных подземных толчков, угрозы цунами нет. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.

Эпицентр землетрясения находился в префектуре Кумамото. Очаг залегал на глубине около 10 км.

Как сообщил железнодорожный оператор JR Kyushu, для проверки систем безопасности приостановлено движение скоростных поездов "синкансэн" на ряде участков в префектуре Кумамото. Возобновление движения ожидается в ближайшее время. По данным энергетической компании Kyushu Electric Power, никаких происшествий на АЭС "Сэндай" и "Гэнкай" не зафиксировано.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Подземные толчки ощутили жители 14 префектур.

Юго-запад Японии весной этого года сотрясла серия сильных землетрясений, магнитуда которых порой достигала 7,3. Из-за оползней и обрушения домов погибло 50 человек, свыше 340 жителей получили тяжелые ранения. Позднее от стрессов и обострившихся болезней в эвакуационных пунктах скончалось еще 19 пострадавших.

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