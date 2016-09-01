Трехмесячная норма осадков выпала в Приморье из-за тайфуна "Лайонрока"

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Трехмесячная норма осадков выпала в Приморском крае в результате тайфуна "Лайонрок", и уже в регионе прогнозируют еще один тайфун, сообщила пресс-служба краевой администрации.
"Наиболее сложная ситуация в связи с сильными дождями сложилась в трех районах - Тернее, Дальнегорске и Чугуевке. Там продолжается эвакуация граждан. Людей перевозят в ближайшие села и пункты временного пребывания. По словам специалистов, 1 сентября ожидается подтопление села Кокшаровка. Кроме того, прогнозируется выход еще одного тайфуна на территорию края", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для проведения аварийно-спасательных работ на территории края создана группировка сил и средств в составе 1,2 тыс. человек, 187 единиц техники и 56 плавсредств. На территории пострадавших муниципалитетов ведутся спасательные работы - отряды противопожарных служб откачивают воду из подтопленных школ, больниц и жилых домов.
Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-30 августа. По уточненным данным регионального ГУ МЧС, подтоплено около 1,2 тыс. домов в шести районах края, а также более 350 придомовых территорий в четырех муниципальных образованиях. В 13 муниципалитетах Приморья накануне был введен режим чрезвычайной ситуации. В некоторых населенных пунктах прервана автомобильная связь из-за подтопления дорог и обвала дорожного грунта.
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский призвал все службы объединиться в борьбе со стихией. В регион направлены дополнительные силы и средства МЧС России. Военнослужащие из частей, расположенных вблизи подтопленных территорий, также оказывают необходимую помощь. Армия выделила для этого дополнительные плавсредства и технику.