Четверо граждан Узбекистана погибли в ДТП в Саратовской области

САРАТОВ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Иванна Орлова/. Четверо граждан Узбекистана погибли в результате лобового столкновения легкового автомобиля Ford с фурой MAN в Саратовской области. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в отделе пропаганды областной ГИБДД.

"ДТП произошло на границе Татищевского и Петровского районов Саратовской области сегодня в 6:40 утра, - сказали в ведомстве. - Согласно предварительной информации, легковой Ford с московскими номерами на большой скорости врезался во встречную фуру MAN. В иномарке ехали водитель и трое пассажиров - судя по документам, граждане Узбекистана. Все они в результате аварии скончались от полученных травм".

В настоящее время региональная ГИБДД занимается выяснением всех обстоятельств случившегося, добавили в ведомстве.