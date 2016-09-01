Очередной факт похищения девушки в Москве оказался свадебным обрядом

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции Москвы задержали пятерых молодых людей, "похитивших" невесту в ходе празднования свадьбы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичной полиции, о похищении девушки правоохранительным органам стало известно от очевидцев.
"В ОМВД России по Басманному району обратился очевидец преступления. Он сообщил, что неизвестные насильно усадили девушку в микроавтобус и скрылись", - сказал собеседник агентства.
Для задержания подозреваемых был введен план "Перехват" - через полчаса сотрудники ДПС на юго-востоке Москвы остановили разыскиваемый автомобиль, в салоне которого находились пять молодых людей и девушка. Как выяснилось, девушка оказалась невестой, а знакомые ей молодые люди "похитили" ее в рамках традиционных свадебных обрядов.
"Стоит отметить, что в мероприятиях по установлению автомобиля и задержанию предполагаемых злоумышленников было задействовано более 180 полицейских. За полчаса стражи порядка проверили 24 автомобиля, схожих по описанию с разыскиваемым", - отметили в полиции, добавив, что по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
За последнюю неделю в Москве со ссылкой на очевидцев было зарегистрировано несколько случаев похищения людей. В результате проведенных правоохранительными органами проверок эти факты не подтвердились.