Арест бывшего главы Росграницы Безделова продлен до 5 декабря

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд сегодня продлил на три месяца, до 5 декабря, срок ареста экс-главы Росграницы Дмитрия Безделова, обвиняемого в хищении почти 1,2 млрд рублей. Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и продлить срок содержания под стражей в отношении Безделова на три месяца, то есть до 5 декабря", - огласила решение судья.

Аргументы сторон

В ходе судебного заседания следователь просил продлить срок содержания под стражей обвиняемого, мотивируя это тем, что тот, находясь на свободе, может скрыться от следствия, уничтожить доказательства и оказать давление на свидетелей. Кроме того, по словам следователя, экс-главы Росграницы "ознакомился только с девятью томами уголовного дела из 81".

Гособвинение полностью согласилось с доводами следователя, назвав срок продления ареста разумным.

Сторона защиты просила в ходатайстве следователя отказать и избрать в отношении Безделова меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. "Когда мой доверитель выезжал из страны, ему не было предъявлено никаких обвинений. Кроме того, у него была возможность попросить политического убежища в Италии, где он ожидал экстрадиции, однако он этого не сделал", - отметил адвокат, уточнив, что срок нахождения под стражей начинается не с даты экстрадиции, а с момента задержания.

Сам бывший чиновник в суде отверг все обвинения в свой адрес. Безделов также заметил, что у него на иждивении находятся родители и двое несовершеннолетних детей, он имеет благодарственные письма и госнаграды, а также чин действительного государственного советника 1-го класса. По его словам, "все благодарственные письма подписаны руководителями таких ведомств, как Минобороны и Служба внешней разведки".

Суд, выслушав доводы сторон, принял решение удовлетворить ходатайство следствия.

Суть обвинений

Безделов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 ("Создание преступного сообщества в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений и руководство таким сообществом, совершенные лицом с использованием служебного положения") и ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере с использованием служебного положения") УК РФ.

Уголовное дело в отношении Безделова ведет Следственный департамент МВД России. По данным следствия, летом 2009 года, являясь руководителем Росграницы, с целью хищения государственных бюджетных средств, выделенных на строительство железнодорожного пункта пропуска "Адлер", он вступил в преступный сговор с рядом лиц, которые обеспечили победу подконтрольной строительной организации в конкурсе на заключение госконтракта. Сумма похищенных денежных средств составила почти 1,2 млрд рублей.

Поскольку Безделов скрылся от уголовного преследования, в декабре 2013 года он был объявлен в федеральный, а в мае 2014 года - в международный розыск. В октябре 2014 года Безделов был задержан в Риме, в марте 2016 года его экстрадировали в РФ.

45-летний Дмитрий Безделов возглавлял Федеральное агентство по обустройству государственной границы РФ (Росграницу) с августа 2008 года до 21 октября 2013 года.