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Коморовский: Минобороны вряд ли докажет, что крушение польского Ту-154М было покушением

Происшествия
1 сентября, 23:42 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
"Если он докажет, то должен будет расстрелять, посадить в тюрьмы всех ответственных, потому что это будет чума", - заявил экс-президент Польши
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ВАРШАВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Министр обороны Польши Антоний Мачеревич вряд ли сможет доказать свою теорию о том, что крушение президентского Ту-154М под Смоленском 10 апреля 2010 года было заранее спланированным покушением. Такое мнение высказал в вечерней программе местного телеканала TVN24 экс-президент республики Бронислав Коморовский.

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По его словам, доказательство факта покушения "кажется маловероятным". "Если он захочет это доказать, ему придется помнить об одном - если он этого не сделает, то должен будет извиниться перед всей Польшей за ложь о смоленской трагедии, за бредни о покушении на власти польского государства, да еще и с участием польских политиков", - добавил Коморовский. "Если он докажет, то должен будет расстрелять, посадить в тюрьмы всех ответственных, потому что это будет чума", - отметил он.

"Тот, кто верит в бредни министра Мачеревича, конечно, имеет право ожидать, что полетят головы с плеч, - подчеркнул экс-президент. - В конце концов, если он не сделает ни одного, ни другого, то должна будет упасть его политическая голова".

Трагедия и ее расследование

10 апреля 2010 года в результате катастрофы польского президентского самолета Ту-154М под Смоленском погибли все 96 пассажиров, находившиеся на борту, в том числе президент республики Лех Качиньский. Расследование обстоятельств трагедии продолжает как прокуратура Польши, так и российская сторона.

Ранее польская правительственная комиссия по расследованию авиационных происшествий сочла, что причиной произошедшего было "снижение (самолета) ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг". В докладе комиссии, представленном спустя 15 месяцев после трагедии, среди причин крушения упомянуты также ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей TAWS.

С этими выводами не согласилась партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость". После прихода к власти по итогам очередных парламентских выборов в октябре прошлого года ее представители, в том числе новый министр обороны Мачеревич начали процедуру пересмотра итогов работы экспертов, сформировав обновленную правительственную комиссию по расследованию авиационных происшествий.

Ранее Мачеревич возглавлял созданную по инициативе партии Качиньского группу в парламенте, занимавшуюся выяснением причин трагедии. Ее члены пришли к выводу, что крушение самолета произошло в результате взрывов на борту, которые были заранее спланированы.

Польская прокуратура, продолжающая расследование трагедии, рассматривала версию о взрыве, однако специалисты не нашли никаких подтверждений этой версии.

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