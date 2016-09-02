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Завершены восстановительные работы на месте схода с рельсов вагона с щебнем в Подмосковье

Происшествия
2 сентября, 7:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
Сообщение о происшествии на железной дороге в городе Лобня поступило в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях областного МЧС в 03:01 мск
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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Аварийно-восстановительные бригады завершили работы на подмосковной железнодорожной станции Лобня на месте схода с рельсов вагона со щебнем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

"В 06.00 аварийно-восстановительные работы на железнодорожном пути, где произошло ЧП, полностью завершены. Причина инцидента устанавливается", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что сошли с рельсов два вагона.

По данным МЧС, сообщение о происшествии на железной дороге в городе Лобня поступило в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях областного МЧС от дежурного по Московской железной дороге в 03:01 мск.

Было установлено, что при маневровых работах по формированию грузового состава на приемно-отправочных путях произошел сход с рельсов задней колесной пары одного вагона с щебнем. Железнодорожное полотно не пострадало, груз не рассыпался. Движение по данному пути было перекрыто, задержки в движении остальных грузовых, пассажирских и пригородных поездов не было.

Для обеспечения проведения аварийно-восстановительных работ место происшествия было оцеплено силами линейного отдела полиции. При проведении аварийно-восстановительных работ задействовались пять единиц техники и 32 человека, в том числе от МЧС - две единицы техники и семь человек.

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