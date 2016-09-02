Завершены восстановительные работы на месте схода с рельсов вагона с щебнем в Подмосковье

Путин осмотрел выставку, посвященную территориям опережающего развитияЭкономика и бизнес 2 сентября, 7:17
Путин: инвесторы должны больше знать об огромном потенциале российского Дальнего ВостокаЭкономика и бизнес 2 сентября, 7:10
Президент Узбекистана Ислам Каримов находится в критическом состоянииМеждународная панорама 2 сентября, 6:42
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на 5 кмПроисшествия 2 сентября, 6:37
Первые осенние выходные в Москве будут умеренно теплымиМосква 2 сентября, 6:28
В 30 тыс. домов в пострадавших от паводка районах Приморья восстановлено энергоснабжениеПроисшествия 2 сентября, 5:57
Путин в интервью Bloomberg назвал ключевой проблему мирного договора с ЯпониейПолитика 2 сентября, 5:26
ВЭБ получит от китайских банков 3-летний синдицированный кредит на сумму до 10 млрд юанейЭкономика и бизнес 2 сентября, 5:22
Минпромторг РФ представит новую стратегию развития автопрома до конца годаЭкономика и бизнес 2 сентября, 5:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Аварийно-восстановительные бригады завершили работы на подмосковной железнодорожной станции Лобня на месте схода с рельсов вагона со щебнем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.
"В 06.00 аварийно-восстановительные работы на железнодорожном пути, где произошло ЧП, полностью завершены. Причина инцидента устанавливается", - сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что сошли с рельсов два вагона.
По данным МЧС, сообщение о происшествии на железной дороге в городе Лобня поступило в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях областного МЧС от дежурного по Московской железной дороге в 03:01 мск.
Было установлено, что при маневровых работах по формированию грузового состава на приемно-отправочных путях произошел сход с рельсов задней колесной пары одного вагона с щебнем. Железнодорожное полотно не пострадало, груз не рассыпался. Движение по данному пути было перекрыто, задержки в движении остальных грузовых, пассажирских и пригородных поездов не было.
Для обеспечения проведения аварийно-восстановительных работ место происшествия было оцеплено силами линейного отдела полиции. При проведении аварийно-восстановительных работ задействовались пять единиц техники и 32 человека, в том числе от МЧС - две единицы техники и семь человек.