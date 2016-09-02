Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Два человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП на Ставрополье

Происшествия
2 сентября, 8:26 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 2, сентября. /ТАСС
Обстоятельства происшествия и степень вины водителей устанавливаются
Материал из 1 страницы

СТАВРОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Два человека, в том числе четырехлетний ребенок, погибли в ДТП в Ставропольском крае. Еще четыре участника аварии получили травмы, сообщает отдел пропаганды краевого управления ГИБДД.

Смотрите также
Как сократить число ДТП: план правительства и инициативы Госдумы

"Сегодня приблизительно в 5:45 мск на 323 км автодороги Кочубейск - Зеленокумск - Минеральные Воды вблизи села Александрия Георгиевского района произошло ДТП с участием двух легковых транспортных средств. В результате два человека погибли и четверо ранены", - сказали в отделе пропаганды.

По предварительной версии ГИБДД, водитель Opel выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Hyundai, загоревшимся после столкновения.

На месте ДТП погибли четырехлетний пассажир автомобиля Hyundai и женщина-пассажир Opel. Оба водителя, а также женщина и восьмилетний ребенок, получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в ЦРБ Георгиевского района. На месте ДТП работают инспекторы ГИБДД и представители экстренных служб, обстоятельства происшествия и степень вины обоих водителей устанавливаются.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
Суд отказался вернуть в прокуратуру дело участников гонки на Gelandewagen в Москве
4
Власти Индонезии отменили занятия в школах на Суматре из-за загрязнения воздуха
13
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек
Выборы-2016
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МЧС по Приморью погиб при спасении людей
2
Путин: пересмотр итогов Второй мировой войны приведет к "вскрытию ящика Пандоры"
3
Президент Узбекистана Ислам Каримов находится в критическом состоянии
4
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
5
Путин в интервью Bloomberg назвал ключевой проблему мирного договора с Японией
6
Лавров отметил двойные стандарты Запада в подходах к переворотам на Украине и в Турции
7
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея Шойгу
Темы дня
Реклама