Два человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Два человека, в том числе четырехлетний ребенок, погибли в ДТП в Ставропольском крае. Еще четыре участника аварии получили травмы, сообщает отдел пропаганды краевого управления ГИБДД.

"Сегодня приблизительно в 5:45 мск на 323 км автодороги Кочубейск - Зеленокумск - Минеральные Воды вблизи села Александрия Георгиевского района произошло ДТП с участием двух легковых транспортных средств. В результате два человека погибли и четверо ранены", - сказали в отделе пропаганды.

По предварительной версии ГИБДД, водитель Opel выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Hyundai, загоревшимся после столкновения.

На месте ДТП погибли четырехлетний пассажир автомобиля Hyundai и женщина-пассажир Opel. Оба водителя, а также женщина и восьмилетний ребенок, получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в ЦРБ Георгиевского района. На месте ДТП работают инспекторы ГИБДД и представители экстренных служб, обстоятельства происшествия и степень вины обоих водителей устанавливаются.