В Москве направлено в суд дело по факту хранения более 37 тонн поддельных сигарет

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции завершили расследование уголовного дела о покупке и хранении крупной партии поддельной табачной продукции. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Столичной полицией завершено расследование уголовного дела по факту приобретения и хранения крупной партии немаркированной табачной продукции на сумму более 100 млн рублей. В настоящее время дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Гагаринский районный суд для рассмотрения по существу", - сказала она.
В начале августа сотрудники полиции выявили факты незаконного приобретения и хранения более 37 тонн немаркированных сигарет. На Большой Юшуньской улице оперативниками был задержан 52-летний уроженец одной из стран Ближнего Востока, который в нарушение требований законодательства приобрел более 11,5 тонны немаркированной табачной продукции стоимостью свыше 55 млн рублей. В апреле 2016 года подозреваемый вновь закупил более 26 тонн поддельной табачной продукции, заплатив за нее более 105 млн рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по двум эпизодам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции"). Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.