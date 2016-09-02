Французские полицейские застрелили близ Парижа вооруженного сумасшедшего

ПАРИЖ, 2 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Полицейские французского города Венсен (у южной окраины Парижа) застрелили психически больного человека, вооруженного ножом.

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источник в полиции.

29-летний мужчина находился дома, когда туда по вызову его матери прибыли две медсестры, чтобы оказать ему необходимую помощь в связи с ухудшением психического состояния. Однако он набросился на них с ножом. Выбежав из дома, медсестры вызвали полицию.

Когда полиция прибыла на место происшествия и позвонила в дверь, больной выскочил из квартиры и нанес удар ножом в шею женщине-полицейскому. В ответ полицейские открыли огонь на поражение, в результате нападавший скончался на месте.

Женщина госпитализирована, но, как сообщили врачи, ранение у нее не тяжелое и угрозы жизни нет.