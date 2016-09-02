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На Урале проводятся следственные действия в отношении блогера, ловившего покемонов в храме

Происшествия
2 сентября, 18:35 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 2, сентября. /ТАСС
В начале августа блогер Руслан Соколовский снял видео о том, как он ловил покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге
Материал из 1 страницы
© Михаил Терещенко/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Следственные мероприятия проводятся в отношении блогера, ловившего покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области.

"В отношении блогера проводятся следственные мероприятия", - сказали там.

По данным местных СМИ, блогер задержан. Как сообщалось ранее, в начале августа блогер Руслан Соколовский снял видео о том, как он ловил покемонов в Храме-на-Крови. Видео вызвало неоднозначную реакцию среди верующих.

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