На Урале проводятся следственные действия в отношении блогера, ловившего покемонов в храме

Олимпиада-80 и интерактивные кувшинки: что смотреть в музеях на выходныхКультура 2 сентября, 19:49
СМИ: Абэ подарил Путину самурайский шлем, а в ответ получил катануПолитика 2 сентября, 19:22
Голодец: речь об отмене накопительной части пенсии не идетЭкономика и бизнес 2 сентября, 19:13
В Москву на фестиваль в Цирке Никулина приехали 135 артистов из разных странКультура 2 сентября, 18:53
Google попросит ФАС продлить срок выполнения предписанияЭкономика и бизнес 2 сентября, 18:45
Пользователи соцсетей в Италии возмущены карикатурой Charlie Hebdo на землетрясениеМеждународная панорама 2 сентября, 18:38
На Урале проводятся следственные действия в отношении блогера, ловившего покемонов в храмеПроисшествия 2 сентября, 18:35
Лидеры трех стран выступят на пленарном заседании ВЭФ-2016Экономика и бизнес 2 сентября, 18:28
Новый детский сад на 160 мест откроют в поселке ШимскНовости Новгородской области 2 сентября, 18:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Следственные мероприятия проводятся в отношении блогера, ловившего покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области.
"В отношении блогера проводятся следственные мероприятия", - сказали там.
По данным местных СМИ, блогер задержан. Как сообщалось ранее, в начале августа блогер Руслан Соколовский снял видео о том, как он ловил покемонов в Храме-на-Крови. Видео вызвало неоднозначную реакцию среди верующих.