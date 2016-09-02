На Урале проводятся следственные действия в отношении блогера, ловившего покемонов в храме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Следственные мероприятия проводятся в отношении блогера, ловившего покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области.

"В отношении блогера проводятся следственные мероприятия", - сказали там.

По данным местных СМИ, блогер задержан. Как сообщалось ранее, в начале августа блогер Руслан Соколовский снял видео о том, как он ловил покемонов в Храме-на-Крови. Видео вызвало неоднозначную реакцию среди верующих.