Губернатор предупредил об ответственности всех, кто хочет нажиться на паводке в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский предупредил об ответственности всех, кто хочет нажиться на паводке. За изменением цен уже следят правоохранительные органы и антимонопольный комитет. Об этом он Миклушевский заявил в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Будем расследовать все случаи. Хочу сказать, что все, кто хочет спекулировать на беде, будут иметь дело с правовыми и антимонопольными органами", - сказал Миклушевский. Губернатор подчеркнул, что даны все указания прокуратуре, полиции и службам надзора усилить контроль за ценообразованиям на пострадавших от паводка территориях.

Ранее в субботу ТАСС со ссылкой на администрацию Дальнегорского городского округа Приморья сообщал, что жители Дальнегорска, пострадавшего от паводка, обращаются в прокуратуру с жалобами на предпринимателей, которые необоснованно завышают цены на товары и услуги в период ЧС. Позднее глава округа глава округа Игорь Сахута заверил, что случаев необоснованного завышения цен не зафиксировано. Эту информацию подтвердила прокуратура.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе было подтоплено свыше 2,5 тыс. домов (пострадали более 8,5 тыс. жителей региона) в семи муниципальных образованиях, 1062 придомовые территории, девять социально значимых объектов, в том числе больница, четыре детских сада, три школы и почтовое отделение.