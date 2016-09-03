В центре Москвы горит административное здание, идет эвакуация людей

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Административное здание горит в центре Москвы, пожару присвоена вторая категория сложности по пятибалльной шкале. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"Два этажа трехэтажного административного здания горят по адресу: ул. Нижняя Красносельская, дом 35. На место ЧП прибыли несколько пожарно-спасательных расчетов, которые приступили к ликвидации возгорания", - сказал собеседник агентства.

К горящему зданию пристроен 6-этажный дом, из которого сотрудники МЧС эвакуируют людей. Сведений о пострадавших нет.