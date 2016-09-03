Экс-глава АИЖК в Заполярье признался в хищении более 65 млн рублей

МУРМАНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Экс-глава кредитной организации в Мурманской области признался в присвоении более 65 млн рублей, принадлежащих возглавляемой им компании. Как сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД, он признался в преступлении после того, как новое руководство компании обратилось в МВД с заявлением о недостаче денежных средств.

"В Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора открытого акционерного общества. Мужчина с использованием служебного положения присвоил более 65,5 млн рублей, в чем признался, оформив явку с повинной", - сказали в ведомстве.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, подозреваемый - бывший генеральный директор мурманского отделения АИЖК (Агентство ипотечного жилищного кредитования).

Как сообщили в УМВД, после заявления от руководства компании, по данному факту сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД была проведена проверка, в отношении бывшего генерального директора общества было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями". После этого он оформил явку с повинной.

В ходе расследования установлено, что житель Мурманска 1980 года рождения, являясь в период с 2013 года по 2015 год генеральным директором открытого акционерного общества, заключил договор с аффилированной подрядной организацией на строительство многоквартирного жилого дома в городе Мончегорске. Первоначальная сумма договора после подписания ряда дополнительных соглашений была неправомерно завышена на 16,5 млн рублей. Также подозреваемый, используя свое служебное положение, принял решение о выдаче невозвратных займов четырем физическим лицам на общую сумму 49 млн рублей, зная при этом, что обязательства по этим займам погашены не будут. Деньги были переданы ему, и подозреваемый распорядился ими по своему усмотрению.

Таким образом, общая сумма ущерба, причиненного коммерческой организации бывшим генеральным директором, составила более 65,5 млн рублей. В настоящее время по делу проводятся следственные действия.

АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) - крупнейшая ипотечная компания России со 100% государственным капиталом. Была создана по решению правительства РФ в 1997 году. В 2015 году на базе АИЖК и его дочерних компаний создан единый институт развития в жилищной сфере.