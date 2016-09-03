В квартире дома в Москве произошел взрыв бытового газа

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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Взрыв бытового газа произошел сегодня в квартире пятиэтажного дома на юго- востоке Москвы, пострадали три человека, сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.
"Врыв газа произошел на первом этаже в квартире дома номер 60 на Волгоградском проспекте. В результате взрыва пострадали три человека. Пожара не произошло", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, выбиты стекла в окнах на нескольких этажах, разрушений здания нет.
На месте ЧП находятся спасатели и несколько бригад скорой помощи. Вызваны специалисты Мосгаза.