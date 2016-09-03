КИРОВ, 3 сентября. /Корр. ТАСС Юлия Шевцова/. В Кировской области задержан замминистра по предпринимательству и торговле областного правительства. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь СУ СК по Кировской области Мария Меркулова.

"Заместитель министра по предпринимательству и торговле правительства Кировской области Павел Ануфриев был задержан 3 сентября и находится на допросе в следственном комитете", - сказала Меркулова.

Она уточнила, что пока нет официальной информации, в чем именно подозревается Ануфриев - хищении или растрате, но задержание связано с бюджетными средствами.