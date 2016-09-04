В штате Теннеси 14 человек пострадали, упав с аттракциона

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НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. В результате несчастного случая в парке развлечений "Дельта фейр" близ американского города Мемфис (штат Теннесси) в субботу пострадали 14 человек. Об этом агентству Associated Press сообщил представитель Управления шерифа округа Шелби Эрл Фаррелл.
По его словам, инцидент произошел на аттракционе Moonraker ("Луноход"), который представляет собой огромный диск, вращающийся в разных плоскостях. Отдыхающие сидят в креслах, расположенных вдоль внутренней стороны обода.
Полиция пока не установила причину несчастного случая. По словам Фаррелла, состояние пострадавших стабильное, они помещены в больницу.
Как сообщили представители "Дельта фейр", инцидент произошел в конце заезда. Специальные приспособления, не позволяющие катающимся выпасть из кресел, отключились до полной остановки аттракциона. В результате люди буквально выпали, но, как утверждает администрация парка, не упали на землю, а покатились по внутренней плоскости Moonraker.
Несколько человек "были напуганы и перенервничали", однако никто физически не пострадал, утверждают в дирекции парка развлечений. Госпитализация была скорее мерой предосторожности, на которой настояли отдельные отдыхающие.