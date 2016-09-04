На северо-востоке Мексики 11 человек погибли в перестрелке военных с преступниками

МЕХИКО, 4 сентября. /ТАСС/. Мексиканские военные ликвидировали 10 преступников вблизи города Нуэво-Ларедо на северо-востоке страны. Как сообщила в субботу Координационная группа штата Тамаулипас, во время перестрелки также погиб один гражданский.

Преступники напали на военный патруль. В результате боестолкновения восемь нападавших были застрелены, остальные скрылись с места ЧП. При этом они оставили пикап с оружием и патронами.

Через час военнослужащие обнаружили остальных преступников. Были ликвидированы еще двое нападавших. Во время перестрелки огнестрельное ранение получила проезжавшая мимо женщина, которая позже скончалась в больнице.

Правоохранительные органы устанавливают личности нападавших.