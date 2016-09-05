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Четыре человека погибли в результате пожара в Омске

Происшествия
5 сентября, 3:17 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров
Предварительная причина пожара - замыкание электропроводки
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ОМСК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Трое мужчин и одна женщина погибли на пожаре в одном из дачных домов Омска. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба Управления МВД России по Омской области.

"После ликвидации пожара в дачном доме в микрорайоне Крутая Горка г. Омска были обнаружены тела трех мужчин и одной женщины. Предварительная причина пожара - замыкание электропроводки. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа", - уточнили в ведомстве.

По данным ГУ МЧС России по Омской области, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 00:03 местного времени (21:03 мск). Пожар был ликвидирован в 1:11 (22:11 мск). К тушению привлекались пять человек и две единицы техники.

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