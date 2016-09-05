Четыре человека погибли в результате пожара в Омске

Учебный год из-за паводка с опозданием начинается в ряде районов ПриморьяПроисшествия 5 сентября, 3:17
Второй Восточный экономический форум принес Сахалину около 30 млрд рублейЭкономика и бизнес 5 сентября, 2:47
Военная авиация переброшена в Казахстан для встречи экипажа "Союза ТМА-20М"Армия и ОПК 5 сентября, 2:24
Ассоциация молодежи в Риме оказывает помощь россиянке, потерявшей дочь при землетрясенииОбщество 5 сентября, 2:16
На Темзе в связи с 350-летием Великого пожара сожгли копию Лондона XVII векаОбщество 5 сентября, 2:11
Диписточник в Женеве назвал вопиющим срыв доставки помощи в Алеппо по вине оппозицииМеждународная панорама 5 сентября, 1:46
SpaceX может заплатить $50 млн за потерю спутника при взрыве ракеты Falcon 9Космос 5 сентября, 1:07
Пенс: Клинтон стала самым бесчестным кандидатом в президенты США со времен НиксонаМеждународная панорама 5 сентября, 0:43
В США начинается последний этап предвыборной кампанииМеждународная панорама 5 сентября, 0:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОМСК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Трое мужчин и одна женщина погибли на пожаре в одном из дачных домов Омска. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба Управления МВД России по Омской области.
"После ликвидации пожара в дачном доме в микрорайоне Крутая Горка г. Омска были обнаружены тела трех мужчин и одной женщины. Предварительная причина пожара - замыкание электропроводки. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа", - уточнили в ведомстве.
По данным ГУ МЧС России по Омской области, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 00:03 местного времени (21:03 мск). Пожар был ликвидирован в 1:11 (22:11 мск). К тушению привлекались пять человек и две единицы техники.